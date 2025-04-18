Предпринимателям Кубани, пострадавшим от разлива мазута,отсрочили уплату налогов

Мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей Анапы и Темрюкского района, чья деятельность связана с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурной деятельностью, развлекательной сферой, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.
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