Ученики школы на Михалковской приняли участие в олимпиаде по арабскому

Олимпиада по арабскому языку среди учеников 7-10-х классов впервые прошла в столице. Как сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки, трое москвичей завоевали дипломы победителей, еще трое получили статус призеров.
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