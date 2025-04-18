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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

Ученики школы на Михалковской приняли участие в олимпиаде по арабскому

Олимпиада по арабскому языку среди учеников 7-10-х классов впервые прошла в столице. Как сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки, трое москвичей завоевали дипломы победителей, еще трое получили статус призеров.

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