УБРиР повысил ставку по накопительному счету «Промо»

Уральский банк реконструкции и развития с 16 апреля повысил ставку по накопительному счету «Промо». Для первого открытого накопительного счета на остаток до 1 млн рублей (включительно) в течение промо-периода (два месяца) процентная ставка составляет 16,5% годовых (ранее промо-период составлял три месяца со ставкой 15,5%).