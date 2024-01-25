Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Всё как обычно у сдавшихся гнилому Западу: сами ничего не могут, кроме как обсирать тех, кто умнее и достойнее.Мир содрогнулся. ...
  • ВераВерная
    Когда человеку наплевать на свою семью, мать и детей, если бы он обрадовался ядерному пеплу, оставшемуся от России, у...Я готов на все, н...
  • Ирина Черных
    РОССИЯ ПОБЕДИТ, ПОТОМУ ЧТО С НАМИ БОГ!Le Figaro. Эмману...

Le Figaro. Эммануэль Тодд: "Мы живем во времена полного падения Запада"

Le Figaro. Эммануэль Тодд: "Мы живем во времена полного падения Запада"

© AFP 2018 / Eric FeferbergЗапад уже простился с иллюзией о победе Украины и сейчас старается замаскировать свое поражение, заявил в интервью Figaro французский историк Эммануэль Тодд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Как то все &quot;скользко&quot;..... боится, что назовут путинофобом... Хотя.... саму книгу, надо прочесть, но книга специфическая, только для специалистов... Пусть специалисты и напишут свои выводы, этого труда...
Ответить
5 час.
СК
Сергей Ковалев
либо сам верит в то, что говорит, и тогда это глупость, какой он &quot;пророк&quot;?, либо думает одно, говорит другое, но тогда это точно &quot;другое&quot;... какая-такая &quot;победа Украины&quot;? - за спиной У стоит совокупный Запад, что не просто очевидно, - уже аксиома. задача - окончательно устранить препятствие в лице России, см. Сорос - &quot;если мы сожрем Россию, топротянем еще 15ть лет&quot;... 15ть, Карл! далее, причем отдельно взятый &quot;протестантизЬм&quot;? речь идет о унасекомлении всех религий, превращении консервативного многообразия в унифицированную религию, удобную всё тем же кукловодам. вброс Обамы на Олимп власти у гегемона никакое не &quot;исчезновение американского протестантизма&quot;, см. выше, это логика размазывания общественных ценностей внутри разнонаправленных трендов от &quot;черного&quot; через калек к ЛГБТ и пр. испражнениям (мнение моё, может не совпадать...). внимательный читатель не может не увидеть ответа на этот вопрос в т.н. &quot;мягкой силе России&quot;, озвученной &quot;пророком&quot; чуть ниже &quot;песен&quot; о падении протестантизма. очевидно, что вопрос только в том, что не весь мiр ещё унасекомлен и есть вполне здравые в нем, но без поддержки не способные открывать рот. Россия обеспечивает им такую возможность... далее тот же бред про &quot;Россия победила&quot;, - т.е. &quot;пророк&quot;, говоря о &quot;мягкой силе России&quot; и наличии поддержки в среде здравомыслящих, опять и снова скатывается до одной только России, не желая &quot;за деревьями леса видеть&quot;, - за Россией чудак не видит рождающуюся буквально на глазах альтернативу западному мiру, давно требующему своих собственных наднациональных институтов (к слову, заговорили, наконец, и об этом).и  о каком &quot;среднем классе&quot; внутри современной России чудак ведет речь, когда средний класс &quot;подписан&quot; глобальным частным капиталом? тут есть надежда, что Россия в частности и вся альтернатива (БРИКС+) сместит акцент в сторону госуправления, что позволит говорить не о среднем классе, а о достойном содержании труда принципиально... про &quot;либеральную демократию&quot; ВВП всё сказал коротко - &quot;фсё&quot;! добавить нечего. разве что обратить внимание на факт глобального тоталитаризЬма частного капитала. о какой он &quot;демократии&quot; вообще? единственную ценную мысль озвучил - &quot;... держащаяся на остатках русской соборности и общинного духа – того самого, который питал веру в коммунизм&quot;. это правда. Россия действительно &quot;держится&quot; на базовых ценностях, носителями которых является &quot;глубинный народ&quot; (В.Сурков), не власть. в этом же &quot;флаконе&quot; все его рассуждения о религии. в итоге договорился до &quot;нулевой стадии&quot; религии, вынув собственно религию из общего системного &quot;флакона&quot; тотального унасекомления пипла. ему бабушка говорила о том, что &quot;в природе есть все виды сексуальности&quot;, но, видимо, чудак пропустил тот кусок, где бабушка говорила о том, что хорошо, а что плохо, какая &quot;сексуальность&quot; для людей, а какая для &quot;животных&quot;... одним словом, чисто западный образчик умственного либерала, не готовый &quot;отделять мух от котлет&quot;, добро от зла, как не способный принципиально занять какую-то конкретную жизненную позицию... и эти &quot;перцы&quot;, как поцы, лезут учить Россию?!.
Ответить
3 час.
Ирина Черных
РОССИЯ ПОБЕДИТ, ПОТОМУ ЧТО С НАМИ БОГ!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх