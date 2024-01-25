© AFP 2018 / Eric FeferbergЗапад уже простился с иллюзией о победе Украины и сейчас старается замаскировать свое поражение, заявил в интервью Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Le Figaro. Эммануэль Тодд: "Мы живем во времена полного падения Запада"
Комментарии
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людмила бер
Как то все "скользко"..... боится, что назовут путинофобом... Хотя.... саму книгу, надо прочесть, но книга специфическая, только для специалистов... Пусть специалисты и напишут свои выводы, этого труда...
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
либо сам верит в то, что говорит, и тогда это глупость, какой он "пророк"?, либо думает одно, говорит другое, но тогда это точно "другое"... какая-такая "победа Украины"? - за спиной У стоит совокупный Запад, что не просто очевидно, - уже аксиома. задача - окончательно устранить препятствие в лице России, см. Сорос - "если мы сожрем Россию, топротянем еще 15ть лет"... 15ть, Карл! далее, причем отдельно взятый "протестантизЬм"? речь идет о унасекомлении всех религий, превращении консервативного многообразия в унифицированную религию, удобную всё тем же кукловодам. вброс Обамы на Олимп власти у гегемона никакое не "исчезновение американского протестантизма", см. выше, это логика размазывания общественных ценностей внутри разнонаправленных трендов от "черного" через калек к ЛГБТ и пр. испражнениям (мнение моё, может не совпадать...). внимательный читатель не может не увидеть ответа на этот вопрос в т.н. "мягкой силе России", озвученной "пророком" чуть ниже "песен" о падении протестантизма. очевидно, что вопрос только в том, что не весь мiр ещё унасекомлен и есть вполне здравые в нем, но без поддержки не способные открывать рот. Россия обеспечивает им такую возможность... далее тот же бред про "Россия победила", - т.е. "пророк", говоря о "мягкой силе России" и наличии поддержки в среде здравомыслящих, опять и снова скатывается до одной только России, не желая "за деревьями леса видеть", - за Россией чудак не видит рождающуюся буквально на глазах альтернативу западному мiру, давно требующему своих собственных наднациональных институтов (к слову, заговорили, наконец, и об этом).и о каком "среднем классе" внутри современной России чудак ведет речь, когда средний класс "подписан" глобальным частным капиталом? тут есть надежда, что Россия в частности и вся альтернатива (БРИКС+) сместит акцент в сторону госуправления, что позволит говорить не о среднем классе, а о достойном содержании труда принципиально... про "либеральную демократию" ВВП всё сказал коротко - "фсё"! добавить нечего. разве что обратить внимание на факт глобального тоталитаризЬма частного капитала. о какой он "демократии" вообще? единственную ценную мысль озвучил - "... держащаяся на остатках русской соборности и общинного духа – того самого, который питал веру в коммунизм". это правда. Россия действительно "держится" на базовых ценностях, носителями которых является "глубинный народ" (В.Сурков), не власть. в этом же "флаконе" все его рассуждения о религии. в итоге договорился до "нулевой стадии" религии, вынув собственно религию из общего системного "флакона" тотального унасекомления пипла. ему бабушка говорила о том, что "в природе есть все виды сексуальности", но, видимо, чудак пропустил тот кусок, где бабушка говорила о том, что хорошо, а что плохо, какая "сексуальность" для людей, а какая для "животных"... одним словом, чисто западный образчик умственного либерала, не готовый "отделять мух от котлет", добро от зла, как не способный принципиально занять какую-то конкретную жизненную позицию... и эти "перцы", как поцы, лезут учить Россию?!.
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3 час.
Ирина Черных
РОССИЯ ПОБЕДИТ, ПОТОМУ ЧТО С НАМИ БОГ!
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2 час.
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