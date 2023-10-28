Тюкавин отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе: «Месси, Килиан, Холанд войдут в тройку»

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»? – Мбаппе. – Как думаете, кто войдет в тройку на итоговом голосовании? – Месси, Мбаппе, Холанд, – сказал форвард «Динамо» Напомним, «Золотой мяч» будет вручен в понедельник, 30 октября.