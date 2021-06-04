Власти ЯНАО придумали, как поздравить региональных медработников

Постановление о выплатах к Дню медработника подписал губернатор ЯНАО Работники медицинских учреждений, подчиненных департаменту здравоохранения ЯНАО, в 2021 году получат дополнительную единовременную выплату в честь профессионального праздника.
Постановление о выплатах к Дню медработника подписал губернатор ЯНАО Работники медицинских учреждений, подчиненных департаменту здравоохранения ЯНАО, в 2021 году получат дополнительную единовременную выплату в честь профессионального праздника.
Свежие комментарии