Страна и люди

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«Немедленно родите сына, чтобы этот выскочка Уинстон Черчилль не стал герцогом Мальборо»

«Немедленно родите сына, чтобы этот выскочка Уинстон Черчилль не стал герцогом Мальборо»

Нормально, конечно, начинается семейная жизнь у девушки, когда свекровь первым делом ей говорит: - Ваша первейшая обязанность — родить ребёнка, и это должен быть сын, ибо мне невыносимо даже подумать, что герцогом станет этот выскочка Уинстон.

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