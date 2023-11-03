Холодильник входит? За что в СССР любили этот Москвич

Объем в холодильниках Главные достоинства Москвича-427 лучше всего видны сзади. Именно за вместительность любили этот универсал, который с конца 1960-х и до появления ВАЗ-2102 был в стране единственным доступным для частников.
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