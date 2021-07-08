Делегация талибов в Москве

Последние новостиПолитикаДелегация талибов в Москве8 июля в Москву прибыла делегация политического офиса (расположен в Катаре) афганского исламистского движения "Талибан"*.Вернуться к статье218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovБыл уже период власти талибов. Помним всё, что они творилиSergiy CheДа - при них резко упал трафик героина из Афгана - талибы кончали наркоторговцев без суда и сжигали урожаи мака. Когда пришли пиндосы трафик вырос в разы и попёр в т.ч. в РФ - тогда миллионы у нас в стране от того героина умерли или стали инвалидами....brigadier21 SnytsarienkoРедко с Вами соглашаюсь, но в данном вопросе согласен полностью - Талибан не приемлет наркотрафик и главная проблема отнюдь не в талибах, а в этнических таджиках из числа непримиримых, кои постоянно атакуют пограничников ради провоза контрабанды из наркоты, оружия, боеприпасов, специальной исламистской литературы и прочей малоприятной дряни. Если они прижмут к ногтю этих таджиков, то появится гарантия чистой границы между Афганистаном и Таджикистаном, а это уже сильно им в плюс.реванша что они творили? поконкретнее можно? языком трепать,не мешки ворочить..Nikolay StepanovЗабыл? А я не забыл. Поищи в поисковиках, авось там найдёшь ответ. Я не собираюсь каждому перечислять тогдашние события в Афганистане.АЩАлексей ЩербаковЕсли политика талибов изменилась и стала миролюбивой по отношению к сопредельным государствам, то такую политику надо приветствовать. Главное нашей стране и странам ОДКБ не быть втянутыми в междуусобную войну в Афганистане. Мир прежде всего!!!Vladimir LioubimcevМир временный, пока талибов это устраивает. А потом они и на Россию попрут... В Сирии те же самые боевики против России воюют. Это же ОДНА БАНДА! Им верить нельзя! "Мир любой ценой"... Слишком дорога может быть цена, Алексей... Нельзя договариваться с террористами!!АЩАлексей ЩербаковУ меня тоже такие же опасения посещают, надо надеяться на лучшее. Сколько раз Афганистан пытались захватывать, столько раз эти захватчики позорно бежали. Сейчас черёд настал американцам испытать горечь поражения, а то что это их поражение, у меня нет никаких сомнений. С чем я могу с Вами согласиться, так это с тем, что к власти могут прийти проамериканские лидеры и тогда, действительно, они могут совершать в отношении приграничных республик и России агрессивные действия. В Сирии Россия воюет с ИГИЛ и их сторонниками, а в Афганистане талибы выступают против ИГИЛ-овцев, но это может быть пока... Но мир - прежде всего. Не хочу, чтобы моих внуков коснулась война!!!Sergiy CheА когда это они "пёрли на Россию"?? Когда вот СССР пёр на их родную землю и называл местных партизан "террористами" это помню, а вот наоборот - не было такого!....Валентин ПоляковПочему нельзя? Очень даже можно! Ведь пробуем договориться с США и с НАТО, а это – самые опасные террористы современности...Валентин ПоляковГде там их родная земля? Нет там у них родной земли, там земля таджиков, туркменов, узбеков, хазарейцев! Кстати, тех, против кого воевал ОКСВ в Афганистане называли басмачами, душманами, а не террористами. Учи матчасть, пропагандон Госдепа...Sergiy CheТак как сцыкло Поляков отправляя мне камменты закрыл ответы себе, отвечу так: Там прежде всего земля пуштунов... а потом этих потомков набежавших от совкодротов басмачей))) И уж в любом случае там не Валям Поляковым о той земле судить - без них они там у себя сами разберутся)))АЛЕКС БАМДоговариваться надо с талибами.Лора ЛораС Божьей помощью надо договориться!Наталья ИвановаВозможно, с талибами проще договариваться, чем с коллективным западом, строящим нам козни изо дня в день. Видимо, они не так заражены русофобией. Вот в чем парадокс!Тамара ФроловаИм просто сейчас нужна международная поддержка.Валентин ПоляковИм нужно, чтобы им не мешали. Пока...Андрей ШевченкоС Талибами давно договорились Китайцы ...Иранцы ..Пакистан ...Багдасаров на эту тему хорошо дал информацию..Валентин ПоляковА ведь Жириновский это предсказывал давно...БОБорис ОсиповЮрий ВолковЯ уже говорил, что список террористических организаций был составлен поспешно и при активном участии наших "партнёров". Талибан -организация в основном пуштунских племен - аборигенов Афганистана. Все остальные племена - меньшинства, живущие компактно в различных районах страны. Пуштуны (талибы) выступили и против военного контингента СССР, введённого мягко говоря по недоразумению. И поэтому они и попали в список. А сейчас во власти правительство, приведённое америкосами. Ив нашем случае и сейчас пуштуны боролись за освобождение СВОЕЙ страны от захватчиков.Комментировать
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