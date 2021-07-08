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Делегация талибов в Москве

Делегация талибов в Москве

8 июля в Москву прибыла делегация политического офиса (расположен в Катаре) афганского исламистского движения "Талибан"*.

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Nikolay Stepanov
Был уже период власти талибов. Помним всё, что они творили
Sergiy Che
Да - при них резко упал трафик героина из Афгана - талибы кончали наркоторговцев без суда и сжигали урожаи мака. Когда пришли пиндосы трафик вырос в разы и попёр в т.ч. в РФ - тогда миллионы у нас в стране от того героина умерли или стали инвалидами....
brigadier21 Snytsarienko
Редко с Вами соглашаюсь, но в данном вопросе согласен полностью - Талибан не приемлет наркотрафик и главная проблема отнюдь не в талибах, а в этнических таджиках из числа непримиримых, кои постоянно атакуют пограничников ради провоза контрабанды из наркоты, оружия, боеприпасов, специальной исламистской литературы и прочей малоприятной дряни. Если они прижмут к ногтю этих таджиков, то появится гарантия чистой границы между Афганистаном и Таджикистаном, а это уже сильно им в плюс.
реванш
а что они творили? поконкретнее можно? языком трепать,не мешки ворочить..
Nikolay Stepanov
Забыл? А я не забыл. Поищи в поисковиках, авось там найдёшь ответ. Я не собираюсь каждому перечислять тогдашние события в Афганистане.
Алексей Щербаков
Если политика талибов изменилась и стала миролюбивой по отношению к сопредельным государствам, то такую политику надо приветствовать. Главное нашей стране и странам ОДКБ не быть втянутыми в междуусобную войну в Афганистане. Мир прежде всего!!!
Vladimir Lioubimcev
Мир временный, пока талибов это устраивает. А потом они и на Россию попрут... В Сирии те же самые боевики против России воюют. Это же ОДНА БАНДА! Им верить нельзя! "Мир любой ценой"... Слишком дорога может быть цена, Алексей... Нельзя договариваться с террористами!!
Алексей Щербаков
У меня тоже такие же опасения посещают, надо надеяться на лучшее. Сколько раз Афганистан пытались захватывать, столько раз эти захватчики позорно бежали. Сейчас черёд настал американцам испытать горечь поражения, а то что это их поражение, у меня нет никаких сомнений. С чем я могу с Вами согласиться, так это с тем, что к власти могут прийти проамериканские лидеры и тогда, действительно, они могут совершать в отношении приграничных республик и России агрессивные действия. В Сирии Россия воюет с ИГИЛ и их сторонниками, а в Афганистане талибы выступают против ИГИЛ-овцев, но это может быть пока... Но мир - прежде всего. Не хочу, чтобы моих внуков коснулась война!!!
Sergiy Che
А когда это они "пёрли на Россию"?? Когда вот СССР пёр на их родную землю и называл местных партизан "террористами" это помню, а вот наоборот - не было такого!....
Валентин Поляков
Почему нельзя? Очень даже можно! Ведь пробуем договориться с США и с НАТО, а это – самые опасные террористы современности...
Валентин Поляков
Где там их родная земля? Нет там у них родной земли, там земля таджиков, туркменов, узбеков, хазарейцев! Кстати, тех, против кого воевал ОКСВ в Афганистане называли басмачами, душманами, а не террористами. Учи матчасть, пропагандон Госдепа...
Sergiy Che
Так как сцыкло Поляков отправляя мне камменты закрыл ответы себе, отвечу так: Там прежде всего земля пуштунов... а потом этих потомков набежавших от совкодротов басмачей))) И уж в любом случае там не Валям Поляковым о той земле судить - без них они там у себя сами разберутся)))
АЛЕКС БАМ
Договариваться надо с талибами.
Лора Лора
С Божьей помощью надо договориться!
Наталья Иванова
Возможно, с талибами проще договариваться, чем с коллективным западом, строящим нам козни изо дня в день. Видимо, они не так заражены русофобией. Вот в чем парадокс!
Тамара Фролова
Им просто сейчас нужна международная поддержка.
Валентин Поляков
Им нужно, чтобы им не мешали. Пока...
Андрей Шевченко
С Талибами давно договорились Китайцы ...Иранцы ..Пакистан ...Багдасаров на эту тему хорошо дал информацию..
Валентин Поляков
А ведь Жириновский это предсказывал давно...
Борис Осипов
Юрий Волков
Я уже говорил, что список террористических организаций был составлен поспешно и при активном участии наших "партнёров". Талибан -организация в основном пуштунских племен - аборигенов Афганистана. Все остальные племена - меньшинства, живущие компактно в различных районах страны. Пуштуны (талибы) выступили и против военного контингента СССР, введённого мягко говоря по недоразумению. И поэтому они и попали в список. А сейчас во власти правительство, приведённое америкосами. Ив нашем случае и сейчас пуштуны боролись за освобождение СВОЕЙ страны от захватчиков.

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