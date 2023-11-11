Хаски или корги? Секреты выбора породы, чтобы собака не стала в тягость

Пес может покорить вас голубыми глазами, роскошной шерстью или желанием всегда играть и быть рядом. Но сможете ли вы с уверенностью сказать, что именно с этой собакой вам будет комфортно долгие годы? Разбираемся, на что надо ориентироваться в первую очередь.