Хаски или корги? Секреты выбора породы, чтобы собака не стала в тягость

Пес может покорить вас голубыми глазами, роскошной шерстью или желанием всегда играть и быть рядом. Но сможете ли вы с уверенностью сказать, что именно с этой собакой вам будет комфортно долгие годы? Разбираемся, на что надо ориентироваться в первую очередь.
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