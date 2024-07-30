В Рязанской области появится современный плазмоцентр Сергеева ТатьянаЗначимый проект реализуется в рамках соглашения между региональным правительством и инвестиционным партнером, компанией «Скопинский фармацевтический завод».
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