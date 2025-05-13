Сила в правде
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Сила в правде

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Для ВСУ готов «котел» под Константиновкой. Боевики в ужасе: фронт «сыпется быстро». После обстрела Курщины ВСУ получили жесткую ответку

Для ВСУ готов «котел» под Константиновкой. Боевики в ужасе: фронт «сыпется быстро». После обстрела Курщины ВСУ получили жесткую ответку

За последние сутки российские военные заняли значительный участок территории – около 4 километров вдоль трассы на Константиновку.

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