«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска в ряды ВСУ сигналом истощения украинской армии.
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