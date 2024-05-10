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«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска в ряды ВСУ сигналом истощения украинской армии.

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