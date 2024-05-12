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Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Ленобласти

Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Ленобласти

Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Выборгском районе Ленобласти. По данным петербургской полиции, наряд ДПС в посёлке Рощино потребовал водителя автомобиля остановиться из-за движения с грубыми нарушениями, однако он требование проигнорировал.

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