Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Ленобласти

Автомобиль с пьяными подростками упал в реку в Выборгском районе Ленобласти. По данным петербургской полиции, наряд ДПС в посёлке Рощино потребовал водителя автомобиля остановиться из-за движения с грубыми нарушениями, однако он требование проигнорировал.
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