АиФ Кухня

10 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    как вы думаете иранцам интересно что жиды кушают ,когда они оплакивают тех кого эти жиды убили?Яблоки и селедка....
  • Евгений Калатуха
    На фронт бы отвезли, воинов порадовать. Но - увы, параллельная Россия в действии...Кушать подано. В ...
  • Сергей О
    Для кого как определить ни флага ни формыМетатель Чуркин з...

Размер имеет значение. Врач заявил, что большие пельмени полезнее маленьких

Размер имеет значение. Врач заявил, что большие пельмени полезнее маленьких

Люди обожают пельмени. А что о них думают врачи? Такая еда больше полезна или вредна? С чем ее лучше сочетать, чтобы было меньше вреда для здоровья? И сколько пельменей можно съесть за раз?С этими вопросам aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх