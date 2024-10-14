Размер имеет значение. Врач заявил, что большие пельмени полезнее маленьких

Люди обожают пельмени. А что о них думают врачи? Такая еда больше полезна или вредна? С чем ее лучше сочетать, чтобы было меньше вреда для здоровья? И сколько пельменей можно съесть за раз?С этими вопросам aif.
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