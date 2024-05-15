Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о стрельбе на парковке в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за стрельбы на парковке у торгового центра в Санкт-Петербурге, в результате которой был ранен мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии