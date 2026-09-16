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Зеленский изменил позицию по вопросу окончания конфликта с РФ

Зеленский изменил позицию по вопросу окончания конфликта с РФ

Пересмотрел свою позицию относительно вероятности победы над Россией и признал невозможность такого исхода Владимир Зеленский, 16 сентября пишет «Страна.

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