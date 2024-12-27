Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    Невозможно убедить помешаных на монопольных супердоходах предпринимателей от политики перестать идти по дороге превра...Риттер предложил ...
  • Вовладар Даров
    Как они вырастут если на дворе уже конец 2024года? Что за грамотей пишет? Може выросли?)Экономист Балынин...
  • Алекс Кузь
    Правильно говорят работники футбола. С этой нищетой нужно что то делать. Если в 17 году проблему решали , направив эн...Мостовой: прожить...

АТОР: поток иностранных туристов в Россию удвоился

АТОР: поток иностранных туристов в Россию удвоился

По итогам 2024 года Россию в туристических и деловых целях, по предварительны данным, посетили 2,5 млн человек, что на 95% больше относительно года ранее, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх