АТОР: поток иностранных туристов в Россию удвоился

По итогам 2024 года Россию в туристических и деловых целях, по предварительны данным, посетили 2,5 млн человек, что на 95% больше относительно года ранее, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).
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