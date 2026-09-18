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Аргументы недели

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Трамп не унимается

Трамп не унимается

Для начала вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина, очевидно, полюбившуюся президенту США.

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