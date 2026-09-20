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Царьград

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В Петербурге загорелась мансарда заброшенного здания на 100 «квадратах»

В Петербурге загорелась мансарда заброшенного здания на 100 «квадратах»

Пятиэтажная неэксплуатируемая постройка, расположенная в Центральном районе Санкт-Петербурга по адресу Транспортный переулок, 12А, загорелась днём 20 сентября.

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