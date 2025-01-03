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Тэйвсом интересуются много клубов НХЛ. 36-летний форвард вернулся на лед и восстановил игровой вес (Фрэнк Серавалли)

По словам инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, 36-летний форвард возобновил катание и восстановил свой игровой вес.

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