UPI: 93-летний американец стал старейшим в мире водителем фуры

В США 93-летний мужчина стал старейшим водителем грузового автомобиля, пишет UPI. Житель штата Айова, 93-летний Оррин Асмус, может войти в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий водитель грузовиков в мире.
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