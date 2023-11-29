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Энтони Эдвардс получил травму бедра в матче с «Оклахомой»

Энтони Эдвардс получил травму бедра в матче с «Оклахомой»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил ушиб бедра в матче с «Оклахомой» (106:103). Эдвардс травмировался под занавес третьей четверти, когда упал на паркет с высоты после столкновения с игроком «Тандер».

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