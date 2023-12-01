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Бартон заявил, что его брат, осужденный за убийство 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке». В фонде имени жертвы раскритиковали Джоуи

Бартон заявил, что его брат, осужденный за убийство 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке». В фонде имени жертвы раскритиковали Джоуи

Майкл Бартон был приговорен к пожизненному заключению за убийство 18-летнего Энтони Уокера в июле 2005 года.

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