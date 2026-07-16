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В Свердловской области подтоплено почти 2200 садов и 478 частных домов

В Свердловской области подтоплено почти 2200 садов и 478 частных домов

По состоянию на 16 июля на территории 19 муниципалитетов Свердловской области в 75 населенных пунктах подтоплено 2175 садовых участков и 478 частных домов, затоплено 10 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 29 населенными пунктами.

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