Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Николаев
    Дай то Бог, что бы у них всё получилось. Дай то Бог. А вот на счёт музея, а может лучше сделать там допустим, детский...Решающий удар Жог...
  • Владимир Алтайцев
    Мутный  опус, вы  дерьмом  и социализм  облили, и  бандитский  капитализм  вам, как и десяткам миллионов  людей  Росс...Решающий удар Жог...
  • леонид рыбаков
    А ЧТО ГОРБАЧЕВ БЫЛ СТАРЕЦ ---ТАКАЯ ЖЕ ГНИДА КАК И АЛКАШ ----РОССИЮ ГУБЯТ НЕ СТАРЦЫ А ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ ---ВСЕ КТО БЫЛ У ...Решающий удар Жог...

«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

«Это наша родина» - В Москве наглые торгаши устроили перед "Русской общиной" настоящий спектакль

Еда, я тебя омномном! На днях ребята из "Русской общины" нагрянули на очередную точку, где южане ведут бойкую незаконную торговлю овощами и фруктами.

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