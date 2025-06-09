Масло растеклось по пешеходной зоне грязным разноцветным пятном – его по плитке разносили на подошвах многочисленные пешеходы.
ЧП в Ялте
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Масло растеклось по пешеходной зоне грязным разноцветным пятном – его по плитке разносили на подошвах многочисленные пешеходы.
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