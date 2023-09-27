«Погибший» командующий ЧФ жив-здоров. Не дождётесь

ШКИПЕР

« Когда взвыли сирены, предупреждающие о приближении русских ракет к Николаеву, сушки беспомощно лежали на взлётной без топлива и были обречены. » Автор, а можно пояснить фразу - беспомощно лежали на взлётной без топлива .... ? Это замечательно ,что наши шарахнули по аэродрому , но писать такую безграмотность просто не допустимо.