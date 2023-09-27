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«Погибший» командующий ЧФ жив-здоров. Не дождётесь

«Погибший» командующий ЧФ жив-здоров. Не дождётесь

Как же задолбали (извините) кретины в соцсетях, повторяющие вслед за главарями ВСУ и спецтварями из ЦИПсО бред о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  Когда взвыли сирены, предупреждающие о приближении русских ракет к Николаеву, сушки беспомощно лежали на взлётной без топлива и были обречены. »   Автор, а можно пояснить фразу - беспомощно лежали на взлётной без топлива .... ? Это замечательно ,что наши шарахнули по аэродрому , но писать такую безграмотность просто не допустимо.
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