Башня из шампанского: пошаговая инструкция

Запаситесь бокалами и терпением, немного потренируйтесь — и у вас обязательно получится.Какой может быть башня из шампанского Башня из шампанского представляет собой несколько уровней из бокалов, поставленных друг на друга.
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