Экс-советник минобороны Украины Бутусов назвал тактику ВСУ чрезвычайно плохой

Главный редактор сайта "Цензор.нет" и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра.