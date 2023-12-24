Экс-советник минобороны Украины Бутусов назвал тактику ВСУ чрезвычайно плохой

Главный редактор сайта "Цензор.нет" и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии