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Коньков о 7-й игре Кубка Стэнли: «Супершоу, супернапряжение – все положено на карту. Психологическое преимущество у «Эдмонтона», будем ждать сенсации»

Игра пройдет в ночь с 24 на 25 июня на домашней площадке «Флориды». «Супернапряжение, все положено на карту.

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