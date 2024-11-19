Этой фразой я могу прокомментировать само назначение Симоньян на должность главреда РТ.Кто её туда назначил? Зачем? Почему? И совершенно точно, что зря.
Роджерс: Не знаю, зачем, но знаю, что зря
Комментарии
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Татьяна Касаткина
Совершенно не согласна. Автор просто лопается от злости. Это зависть, господа. Или заказная кампания против Симонян.
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10 час.
NS
Nina S
Какими дурами бывают мужики (а может, Роджерс и не мужик вовсе?), когда визжат, как резаные свиньи! Тупой и злобный аффтар, жаль, что стала читать его белиберду.
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5 час.
Вера Голубь
Маргарита умница! Многим мужикам до нее расти и расти, а некоторым не дорасти никогда... видно поэтому и такая истерика у Роджерса.
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4 час.
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