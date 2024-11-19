Роджерс: Не знаю, зачем, но знаю, что зря

Татьяна Касаткина Совершенно не согласна. Автор просто лопается от злости. Это зависть, господа. Или заказная кампания против Симонян.

NS Nina S Какими дурами бывают мужики (а может, Роджерс и не мужик вовсе?), когда визжат, как резаные свиньи! Тупой и злобный аффтар, жаль, что стала читать его белиберду.