В МВД Татарстана подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В период с 1 по 10 июня 2024 года МВД по Республике Татарстан совместно с субъектами профилактики и региональными уполномоченными по правам ребенка организовано проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия «Защита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)