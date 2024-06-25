+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

В МВД Татарстана подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В период с 1 по 10 июня 2024 года МВД по Республике Татарстан совместно с субъектами профилактики и региональными уполномоченными по правам ребенка организовано проведение федерального оперативно-профилактического мероприятия «Защита».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх