Ракеты Storm Shadow при атаке на Бердянск попали в пустые бочки из-под топлива

Украинские войска атаковали ракетой англо-французского производства Storm Shadow морской торговый порт Бердянска и попали в пустые бочки из-под топлива, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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