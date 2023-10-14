В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян

Стало известно, что 16 граждан России скончались в результате палестино-израильского конфликта. Соответствующую информацию в субботу, 14 октября, опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Тель-Авиве.
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