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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка ...

Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка ...

Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка “Готики” раскрыл свежие деталиТимур Ходырев, комьюнити-менеджер из THQ Nordic, отвечающий за продвижение ремейка культовой “Готики”, дал новое интервью для DAMIANoNE, в котором поделился рядом интересных фактов о предстоящем проекте.

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