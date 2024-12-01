Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка “Готики” раскрыл свежие деталиТимур Ходырев, комьюнити-менеджер из THQ Nordic, отвечающий за продвижение ремейка культовой “Готики”, дал новое интервью для DAMIANoNE, в котором поделился рядом интересных фактов о предстоящем проекте.