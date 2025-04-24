Огонь за сутки охватил еще 30 тысяч гектаров лесов в Забайкалье

РИА Новости/Евгений Епанчинцев В Забайкалье с каждым часом усложняется ситуация с природными пожарами, за последние сутки огонь охватил еще 30 тысяч гектаров лесов и полей, площадь возгорания сейчас сопоставима с размерами Москвы.
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