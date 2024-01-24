Риелтор рассказал, что ждет рынок жилья в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января, ФедералПресс. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Нижнего Новгорода по итогам четвертого квартала 2023 года выросла на 16 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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