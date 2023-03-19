Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что вызванный действиями западных держав и поддерживаемый ими конфликт на украинской территории оказался наиболее серьёзным, но не единственным примером желания не потерять доминирование.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что вызванный действиями западных держав и поддерживаемый ими конфликт на украинской территории оказался наиболее серьёзным, но не единственным примером желания не потерять доминирование.
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