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Родное поместье Дианы открыло двери: Сассекские нашли неожиданное убежище для детей в Англии

Родное поместье Дианы открыло двери: Сассекские нашли неожиданное убежище для детей в Англии

25.08.2026 04:00 Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл, готовясь к возвращению в Великобританию после шести лет жизни в США, рассчитывают на поддержку короля Карла III, принцессы Евгении и узкого круга старых друзей.

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