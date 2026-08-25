Родное поместье Дианы открыло двери: Сассекские нашли неожиданное убежище для детей в Англии

25.08.2026 04:00 Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл, готовясь к возвращению в Великобританию после шести лет жизни в США, рассчитывают на поддержку короля Карла III, принцессы Евгении и узкого круга старых друзей.
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