Реджеп Эрдоган выступил с предложением о гуманитарных коридорах для раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в Соледаре и Бахмуте (украинское название города Артемовска), чтобы президент Соединенных Штатов Джо Байден не приказал свергнуть турецкого лидера.
Популярные статьи
- Кадыров: для диверсионно-разведывательных групп Украины нет ничего страшнее, чем нарваться на бойцов чеченских спецподразделений
- Минобороны разъяснило роль ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
- Кадыров: прибывшие в Запорожскую область бойцы «Ахмата» намерены сражаться «с натовскими наемниками и украинскими нацистами»
Свежие комментарии