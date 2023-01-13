Политолог Марков: Эрдоган предложил гумкоридоры для военных ВСУ в Соледаре и Бахмуте, чтобы Байден не приказал его свергнуть

Реджеп Эрдоган выступил с предложением о гуманитарных коридорах для раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в Соледаре и Бахмуте (украинское название города Артемовска), чтобы президент Соединенных Штатов Джо Байден не приказал свергнуть турецкого лидера.