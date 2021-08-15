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Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью.

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Liudmila Kosteley (Моисеева)
Между прочем, чешский Министр Бабиш предложил дать УБЕЖИЩЕ афганским переводчикам, которых сейчас убивают талибы.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom%c3%a1c%c3%ad/babi%c5%a1-%c4%8dr-se-chce-o-afgh%c3%a1nsk%c3%a9-tlumo%c4%8dn%c3%adky-postarat/ar-AANjWV4?ocid=msedgntp
Альбина Колесникова
Это что опять война? жаль мирное население Афганистана.

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