«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка России

«Ростов» победил ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:0.
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