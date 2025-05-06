В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация. С 05:40 в воздушной гавани приостановлены прием и отправка рейсов — введены ограничения на взлет и посадку самолетов.
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