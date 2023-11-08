Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике

При реализации национальной монетарной стратегии финансовое руководство Китайской Народной Республики (КНР) планирует сосредоточиться на противодействии рискам и поддержании макроэкономического баланса в финансовой сфере.
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