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Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике

Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике

При реализации национальной монетарной стратегии финансовое руководство Китайской Народной Республики (КНР) планирует сосредоточиться на противодействии рискам и поддержании макроэкономического баланса в финансовой сфере.

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