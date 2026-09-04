Altrata: число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3,795 тыс.

В 2025 году число миллиардеров в мире выросло на 8,2%, достигнув 3,795 тыс., из-за ИИ-бума, сообщает Altrata.
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