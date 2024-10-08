Врач Морозов: диета до 30 лет должна строиться на семи правилах здорового питания

Диета людей, которым еще нет 30 или только исполнилось 30 лет, должна строиться на семи правилах здорового питания: употреблении достаточного количества белка, полезных углеводов, здоровых жиров, большого количества фруктов и овощей, соблюдении режима питания и питьевого режима, а также восполнении дефицитов по витаминам и микроэлементам.