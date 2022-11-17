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Депутат Хамзаев предложил отделить социальную реабилитацию наркоманов от медицинской

Людям с наркотической зависимостью следует помогать с социализацией во время реабилитации. Но соответствующий законопроект требует доработки, считает депутат Бийсултан Хамзаев.

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