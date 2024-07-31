Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Чистая розничная выручка "О'Кей" выросла на 5,2% во 2 квартале 2024 года

По итогам 2 квартала 2024 года чистая розничная выручка группы "О'Кей" увеличилась на 5,2% год-к-году до 52,3 млрд рублей благодаря росту выручки сопоставимых магазинов (LFL) «О’Кей» и «Да!», а также в результате расширения сети «Да!».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх