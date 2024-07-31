Чистая розничная выручка "О'Кей" выросла на 5,2% во 2 квартале 2024 года

По итогам 2 квартала 2024 года чистая розничная выручка группы "О'Кей" увеличилась на 5,2% год-к-году до 52,3 млрд рублей благодаря росту выручки сопоставимых магазинов (LFL) «О’Кей» и «Да!», а также в результате расширения сети «Да!».