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Царьград

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Иран снял 10% надбавку на фрахт танкеров для нефти и газа

Иран снял 10% надбавку на фрахт танкеров для нефти и газа

Иран временно отменил 10% надбавку на фрахт иностранных танкеров, перевозящих нефть и сжиженный газ. Это решение, по мнению Тегерана, поможет увеличить импорт и экспорт, несмотря на морскую блокаду, введённую США.

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